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03:37 (мск), источник: ТАСС

Мэрил Стрип, критикуя Трампа, обидела бойцов смешанных единоборств

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Руководство самых престижных в США и в мире турниров по смешанным единоборствам вмешалось в словесную перепалку между знаменитой американской киноактрисой Мэрил Стрип и избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Источник: AP 2016

Стрип, раскритиковав Трампа, незаслуженно обидела и бойцов смешанного стиля, отказав им в принадлежности к боевым искусствам. Эту позицию высказали в понедельник президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и президент турнира Bellator ММА Скотт Кокер.

Уайт назвал Стрип «высокомерной 80-летней леди». «Конечно же, смешанные единоборства — это искусство. Эти бойцы — мужчины и женщины — очень талантливы. Говорить такие глупости это все равно что отказывать ей (актрисе) в таланте, которым она безусловно обладает», — отметил президент UFC, назвав тираду исполнительницы «совершенно непросвещенным комментарием».

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Президент Bellator Кокер пригласил актрису на предстоящее соревнование 21 января, чтобы самой убедиться, что «смешанные единоборства — это искусство».

Уайт вместе с владельцем казино в Лас-Вегасе Филом Раффином, нефтяным миллиардером Гарольдом Хэмом и другими принимал участие в съезде Республиканской партии в Кливленде (штат Огайо) в июле 2016 года. На форуме Трамп был утвержден единым кандидатом республиканцев в президенты США.

В воскресенье на торжественной церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус», которая транслировалась телекомпанией NBC, Стрип заметила, что «Голливуд кишит чужаками и иностранцами». «Если их выбросить вон, то вам останется смотреть только футбол и смешанные единоборства, которые искусством не являются», — утверждала актриса. Она прозрачно намекнула на предвыборное обещание Трампа выдворить из США всех нелегальных мигрантов, однако позабыла уточнить, что республиканец существенно смягчил тональность своих заявлений на этот счет.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении депортировать иностранцев, попавших в Соединенные Штаты незаконным путем и причастных к совершению правонарушений на территории страны. Впоследствии республиканец уточнил, что не допустит миграции из «стран — источников терроризма», не называя при этом конкретных государств.

По мере приближения выборов он заметно смягчил риторику по миграционной политике и заявил, что не исключает изменения своей позиции по отношению к мигрантам, однако при этом подчеркнул, что наркоторговцам, торговцам оружием, членам бандформирований и другим преступникам не место в США. Избранный президент оценивал численность кандидатов на выдворение в 2−3 млн человек. Независимая общественная организация — Институт миграционной политики — считает, что в США находятся около 820 тысяч иностранцев с уголовным прошлым.

Мэрил Стрип также вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида NYT. «Был один поступок, который ошеломил меня, — сказала актриса. — Это был тот момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемую должность в нашей стране, передразнил репортера с ограниченными возможностями — того, кого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор».

Актриса, по ее словам, восприняла поведение Трампа, как проявление «инстинкта унижать». По ее словам, давний эпизод «в некотором роде разбил ее сердце».

Избранный президент в ответ обвинил Стрип в предвзятости и назвал ее «приверженкой Хиллари». В беседе с журналистами газеты NYT Трамп заявил, что не удивлен тому, что «подвергается атакам со стороны либералов из мира кино».

«Мэрил Стрип, одна из самых переоцененных актрис Голливуда, не зная меня, выступила с критикой в мой адрес вчера вечером на «Золотом глобусе», — написал позже Трамп на своей странице в Twitter. «В сотый раз повторяю, я никогда не «высмеивал» репортера с ограниченными возможностями (и никогда бы не стал этого делать), а просто показал его «подхалимство», когда он полностью изменил историю 16-летней давности, написанную им тогда, чтобы выставить меня в плохом свете», — добавил избранный президент США.

Белый дом придерживается мнения, что Мэрил Стрип «явно выразила тщательно продуманную точку зрения, в которую глубоко верит». Таким образом пресс-секретарь действующего президента США Джошуа Эрнест прокомментировал речь американской актрисы на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Отвечая на вопрос на эту тему на регулярном брифинге для журналистов в понедельник, Эрнест заявил, что сам не видел выступление Стрип и не обсуждал его с Бараком Обамой. Как заявил в этой связи представитель Белого дома, американцы «вольны пользоваться своим правом на свободу слова так, как пожелают».

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