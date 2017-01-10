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03:45 (мск), источник: РИА Новости

На севере Хабаровского края ожидаются сильные снегопады в ближайшие дни

Циклон в предстоящие два дня принесет сильные снегопады в пять районов на севере Хабаровского края, сообщает краевое правительство во вторник. «С 11 по 12 января на севере региона пройдут мощные снегопады.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 10 янв — РИА Новости. Циклон в предстоящие два дня принесет сильные снегопады в пять районов на севере Хабаровского края, сообщает краевое правительство во вторник.

«С 11 по 12 января на севере региона пройдут мощные снегопады. Ухудшение погоды ожидается сразу в пяти районах: Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, Ульчском и Николаевском. Снег будет сопровождаться сильным ветром, порывами до 23−28 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Спасатели предупреждают о вероятности обрывов линий связи, электроснабжения, обрушения слабо укрепленных конструкций, а также увеличения аварий на автотрассах.

Сообщается также, что главам муниципальных образований рекомендовано принять комплекс превентивных мер по снижению риска ЧС и минимизации их последствий.

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