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03:48 (мск), источник: Вести Приморье

Прошлогодний снег напоминает о себе жителям и гостям Владивостока

Снегопад значительно усложнил начало первой рабочей недели в новом году для жителей Владивостока. Коммунальные службы и управляющие компании убирают наледь, расчищают дороги. Но местами работы не ведутся. Там, где горожанам приходится сквозь сугробы прокладывать пути, побывали наши корреспонденты.

Источник: Вести Приморье

Снегопад значительно усложнил начало первой рабочей недели в новом году для жителей Владивостока. Коммунальные службы и управляющие компании убирают наледь, расчищают дороги. Но местами работы не ведутся. Там, где горожанам приходится сквозь сугробы прокладывать пути, побывали наши корреспонденты.

Сугробы приходится буквально атаковать. Горы снега остались еще с прошлогоднего циклона. Ситуацию усугубил очередной снегопад. Автобусы во Владивостоке ходят по расписанию. На рейс вышли все. Но водители жалуются: работать в таких условиях им нелегко.

Сергей Бойченко, водитель автобуса: «Плохие дороги. Не расчищены. Остановки очень плохие».

Кстати, некоторые жители Владивостока решили в этот день пересесть с личного транспорта на общественный. Но те, кто все же рискнули ехать на своем авто, проблем не заметили.

Алексей Жданов, водитель: «Я с Седанки ехал. Чистили. Хотелось бы, конечно, лучше. Но, в принципе, нормально. Полный привод. Я особо не ощущаю, честно говоря».

Снег в приморской столице пошел в ночь на понедельник. И прекратился к утру. По словам синоптиков, выпало всего три миллиметра осадков. Однако, этого вполне хватило, чтобы тротуары местами превратились в каток. Дорожные службы до сих пор устраняют последствия.

Игорь Сутулин, дорожный рабочий: «Это для пешеходов, чтобы они могли ходить. На другой улице мы дорогу сыпали, чтобы машины могли ездить. Не просто так стоим, дорожные службы все-таки работают».

В районе Эгершельда помощи рабочих служб дожидаться не стали. Здесь коммерсанты наняли людей, чтобы те убрали наледь рядом с местным рынком. Так, Александр Ростовцев с ломом в руках уже с семи утра.

Александр Ростовцев, житель г. Владивостока: «Коммунальные службы… Трактора проехали — вот и все их услуги. Там, видите, сугробы растут после того снегопада? Никто их не убирает. А кто убирать будет? Нам это все вывозить вручную».

Скопившиеся снежные валы рядом с остановками — это нарушение ГОСТа. Согласно постановлению администрации Приморского края снег с улиц должны вывозить в течение семи суток после снегопада. В этот раз дорожным службам облегчает задачу теплая и солнечная погода. Снег тает буквально на глазах.

Но такая относительно теплая погода будет радовать приморцев недолго. Как обещают синоптики, температура опустится до -14 градусов, а также усилится ветер. И вновь потеплеет во Владивостоке только к концу этой недели.

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