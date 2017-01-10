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04:12 (мск), источник: АиФ Иркутск

Почти 11 тысяч жителей Приангарья заболели ОРВИ

Чаще болеют дети.

Источник: РИА "Новости"

За первую неделю нового года в Иркутской области зарегистрировано 10534 случая заболевания ОРВИ, из них — 7446 среди детей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По словам специалистов, во всех возрастных группах населения Приангарья отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости. Эпидемии пока нет.

С начала эпидсезона в Иркутской области лабораторно подтвержден диагноз грипп у 67 заболевших. Все заболевшие не были привиты против грипп.

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