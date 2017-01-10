Прокуратура заставит чиновников Владивостока ответить за нечищеные дороги

Учитывая многочисленные жалобы местных жителей на надлежащую уборку дорог, дорожных сооружений, а также внутриквартальных проездов после выпавших 22 декабря прошлого года осадков, прокуратура города Владивостока организовала соответствующие проверки. В ходе надзорных мероприятий, проведенных с привлечением территориальных прокуратур города Владивостока, дана оценка качеству и своевременности принимаемых администрацией Владивостока, ее административно-территориальными управлениями мер по уборке городского округа от снега и наледи в зимний период 2016—2017 годов.

Установлено, что дорожное покрытие автомобильных дорог, внутриквартальных проездов краевого центра от наледи не очищено, снег с тротуаров не убран. На остановках общественного транспорта зафиксировано наличие снежных валов, образованных после очистки дорог от снега, сформированных на расстоянии менее 20 метров от остановок, что нарушает требования государственных стандартов в указанной сфере.

Данные факты административно-территориальными управлениями Владивостока оставлены без должного внимания и реагирования, уведомления (соответствующие письма-заявки на уборку) в уполномоченное структурное подразделение администрации города направлены не были.

При этом, несвоевременно (только после выпавших осадков) были направлены соответствующие заявки в уполномоченное структурное подразделение администрации Владивостока в целях организации уборки дорожного покрытия. Между тем, информация о предстоящем снежном циклоне была известна заранее.

Кроме этого, признана неудовлетворительной и работа административно-территориальных управлений города по проведению проверок субъектов, ответственных за уборку снежных образований на придомовых территориях, объектах торговли, спорта, культуры, иных объектов с массовым пребыванием людей.

Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой Владивостока 29 декабря 2016 года в адрес и. о. главы города Владивостока Константина Лободы внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.

В свою очередь, по итогам проведенных по поручению прокуратуры сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку рейдовых мероприятий, заместителю главы администрации города — начальнику управления дорог и благоустройства администрации Леониду Вильчинскому (в обязанности которого входит обеспечение соответствия состояния дорог, дорожных сооружений при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам), выдано 5 предписаний об устранении нарушений требований действующего законодательства, а также о необходимости организовать осуществление уборки и очистки автомобильных дорог.

Между тем, требования предписаний должностным лицом исполнены не были, в связи с чем органом государственного автодорожного надзора составлено 5 протоколов невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, которые направлены для рассмотрения в суд.

Санкция указанной статьи предусматривает, в том числе, дисквалификацию виновного должностного лица на срок до трех лет.

Кроме этого, в связи с несоблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании городских дорог 30.12.2016 ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку составлено 5 протоколов об административном правонарушении.

Фото: ИА «Дейта».