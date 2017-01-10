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05:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Уличные динамики установили в 35 точках Хабаровска

35 точек Хабаровска оборудовали уличными динамиками. Приемники установили по инициативе городской информационной сети.

В 2017 году в краевой столице появится еще около 20 таких устройств. Всего планируется оборудовать ими свыше 100 точек Хабаровска.

«Динамики смогут оповещать население о чрезвычайных ситуациях. Также мы запустили в эфир новостные сообщения, прогноз погоды и социальную рекламу», — рассказал коммерческий директор ГИС Хабаровска Евгений Конопаткин.

Напомним, из приемников раздается музыка. Отмечается, что репертуар будет изменяться в зависимости от времени года и ближайших праздников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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