Уличные динамики установили в 35 точках Хабаровска

В 2017 году в краевой столице появится еще около 20 таких устройств. Всего планируется оборудовать ими свыше 100 точек Хабаровска.

«Динамики смогут оповещать население о чрезвычайных ситуациях. Также мы запустили в эфир новостные сообщения, прогноз погоды и социальную рекламу», — рассказал коммерческий директор ГИС Хабаровска Евгений Конопаткин.

Напомним, из приемников раздается музыка. Отмечается, что репертуар будет изменяться в зависимости от времени года и ближайших праздников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».