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05:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Туристы из Красноярска отсудили компенсацию за стройку около отеля

Весь отдых был испорчен, а жене истца стало плохо.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские туристы засудили туроператора за сорванный во Вьетнаме отдых. Подробности дела сообщили 9 января в пресс-службе краевого суда.

Согласно материалам гражданского дела, осенью 2015 года житель Красноярска купил турпутевку на себя, жену и несовершеннолетнюю дочь. Стоимость 15 дней отдыха в отеле 4* на курорте Нячанг составила 208,5 тыс. рублей. Однако на месте туристы обнаружили, что в 150 метрах от гостиницы ведется стройка, на которой громко шумят рабочие и сжигается мусор. Во время всего отдыха семья испытывала дискомфорт, а у женщины ухудшилось самочувствие.

Вернувшись домой, супруги подали в суд на компанию «Пегас-Кемерово», которая продала путевку. В своем иске туристы указали, что при покупке им не рассказали достоверной информации о мешающей стройке. Чтобы доказать свою правоту, истцы сняли ход строительства на видеокамеру.

В июле 2016 года Советский районный суд встал на сторону туристов и обязал туроператора выплатить компенсацию морального вреда и штраф. Сумма выплат составила 9 тыс. рублей. Заявители потребовали увеличить компенсацию, однако Красноярский краевой суд оставил первоначальный вердикт без изменений.

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