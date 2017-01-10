Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
7 способов выполнить новогодние обещания
Стало известно, как изменится курс доллара с 10 января
Папы наше всё: типы отцов
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
14Рождество Христово в городах России
05:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Незаконный игорный клуб закрыт в Тайшете

В Иркутской области продолжается ликвидация незаконного игорного бизнеса.

Работу незаконного игорного клуба, расположенного в Тайшете на ул. Андреева, 1/1, пресекли 4 января 2017 года полицейские и следователи СУ СКР по Иркутской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ. Как сообщает 9 января пресс-служба СУ СКР по региону, в ходе обыска в помещении клуба было изъято 8 мониторов, 8 системных компьютерных блоков, маршрутизатор, около 10 тыс. рублей.

Следственное управление СКР по области напоминает гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20−46−54, по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игорных салонов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
ЦРУ: Трамп ставит национальную безопасность страны под угрозу
ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье
ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Глава Республики Сербской взял курс на выход из состава Боснии
Бойцы смешанных единоборств обиделись на Мэрил Стрип
Спорт
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА В 2016 году 31-летний португалец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной стал победителем чемпионата Европы
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Покупатели назвали самые перспективные города Подмосковья
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь