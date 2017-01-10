Незаконный игорный клуб закрыт в Тайшете

Работу незаконного игорного клуба, расположенного в Тайшете на ул. Андреева, 1/1, пресекли 4 января 2017 года полицейские и следователи СУ СКР по Иркутской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ. Как сообщает 9 января пресс-служба СУ СКР по региону, в ходе обыска в помещении клуба было изъято 8 мониторов, 8 системных компьютерных блоков, маршрутизатор, около 10 тыс. рублей.

Следственное управление СКР по области напоминает гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20−46−54 , по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игорных салонов.