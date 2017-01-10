Приморская снежная «Жар-птица» выиграла Международный конкурс скульптур

Владивосток, 10 января, PrimaMedia.

Молодые дизайнеры-архитекторы Дальневосточного федерального университета победили в IX международном ежегодном конкурсе скульптур из снега в Харбине (КНР). Трехметровую «Жар-птицу» признали лучшей среди фигур 55 команд со всего мира, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

В создании снежных скульптур команда Дальневосточного федерального университета соревновалась с художниками из США, Канады, Китая, Сингапура, Японии, Таиланда, стран Европы. Россию и ДВФУ на конкурсе представили Александр Рыбак, Павел Колобов, Егор Шестацкий, Иван Суханов, Антонина Галинская, Александра Черных и Дарья Ключникова — все учатся в Инженерной школе по направлению «Дизайн архитектурной среды». Несколько месяцев они готовились к фестивалю — разрабатывали дизайн и макеты будущей снежной «Жар-птицы», а саму фигуру создавали в течение нескольких дней.

«В этом году конкурс был особенно сложный. Участвовало более полусотни команд и все они оказались очень сильными соперниками. К тому же, дали знать о себе настоящие харбинские морозы, из-за которых далеко не все участники смогли дойти до финала», — добавил Александр Рыбак.

Студенты ДВФУ участвуют в конкурсе скульптур с 2012 года и неоднократно занимали призовые места. В создании снежных фигур они традиционно придерживаются тематики русского фольклора — в разное время изображали Лукоморье, Змея Горыныча, русских медведей. По признанию авторов, «Жар-птица» стала самой сложной скульптурой в их практике, поскольку потребовала особенно скрупулезной обработки мелких деталей.

Добавим, что Харбин славится своими фестивалями снежных и ледовых скульптур (Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival), которые проводят министерство образования КНР и Харбинский политехнический университет. Ежегодно полюбоваться настоящими произведениями искусства приезжают тысячи туристы со всего мира.