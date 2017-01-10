Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
7 способов выполнить новогодние обещания
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Папы наше всё: типы отцов
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
9Стрельба в стамбульском клубе
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
10«Мин нет»
06:20 (мск), источник: ТАСС

Без осадков и до 13 градусов мороза будет в столичном регионе

МОСКВА, 10 января./ТАСС/. Сильные холода уйдут из столичного региона — во вторник погода будет умеренно морозной. Об этом сообщили в Росгидромете.

Источник: РИА "Новости"

«Будет облачно с прояснениями, но без осадков. Местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 10 — минус 12 градусов, по области будет от 8 до 13, местами до 18 градусов мороза», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 10−12 ниже нуля, в Подмосковье воздух остынет до минус 10−15 градусов.

Западный ветер усилится до 5−10 м/с. Днем в среду местами на дорогах не исключена гололедица, осадков не ожидается. В Москве будет 6−8 градусов мороза, по области — от минус 6 до минус 11 градусов. Ветер западный, юго- западный 5−10 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
-4°
полупрозрачная облачность
777 мм рт. ст.
повышенное
50 %
оптимальная
6 м/с
умеренный ветер
WSJ: военные США обвиняют летчиков ВКС РФ в опасных сближениях в небе над Сирией
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
ЦРУ: Трамп ставит национальную безопасность страны под угрозу
ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье
ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Глава Республики Сербской взял курс на выход из состава Боснии
Бойцы смешанных единоборств обиделись на Мэрил Стрип
Спорт
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА В 2016 году 31-летний португалец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной стал победителем чемпионата Европы
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь