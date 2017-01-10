Без осадков и до 13 градусов мороза будет в столичном регионе

«Будет облачно с прояснениями, но без осадков. Местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 10 — минус 12 градусов, по области будет от 8 до 13, местами до 18 градусов мороза», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 10−12 ниже нуля, в Подмосковье воздух остынет до минус 10−15 градусов.

Западный ветер усилится до 5−10 м/с. Днем в среду местами на дорогах не исключена гололедица, осадков не ожидается. В Москве будет 6−8 градусов мороза, по области — от минус 6 до минус 11 градусов. Ветер западный, юго- западный 5−10 м/с.