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06:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Врачи «скорой помощи» ответили на претензии красноярцев

в среднем в сутки регистрировалось от 2000 до 2500 обращений.

В министерстве здравоохранения края подвели итоги работы медицинских служб Красноярска во время новогодних каникул.

На официальном сайте министерства сообщается, что бригады скорой медицинской помощи за 9 дней совершили около 16 тыс. выездов, из которых 1 тыс. «были безрезультатными». Таким образом, по подсчетам специалистов, ежедневно 4−5 бригад скорой помощи работали «вхолостую».

Отметим, в новогодние праздники красноярцы жаловались на работу скорой помощи: в различных социальных сетях горожане сообщали, что не могут дозвониться до «скорой», что приходится долго ждать бригаду — в одном из случаем время ожидания медиков якобы дошло до 7 часов.

По данным Минздрава, в среднем в сутки регистрировалось от 2 до 2,5 тыс. обращений. В 30% случаев поводами обращений вызова «скорой» были симптомы ОРВИ. Доехать за 20 минут врачи службы скорой помощи обязаны только на экстренные вызовы — это инфаркты, инсульты, травмы, роды и др.

«Ни на один экстренный вызов скорая не опоздала, мы доезжали в течении 20-ти минут. На все остальные вызовы мы приезжали по мере освобождения», — цитирует «Авторитетное радио» главного врача станции скорой медицинской помощи Сергея Скрипкина.

Главный врач также отметил, что в праздники возросло количество больных, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Около 50−60% взрослых пациентов находились в нетрезвом состоянии.

По словам Сергея Скрипкина, для «скорой помощи» праздники прошли напряженно. Люди часто ругались на долгое ожидание, а также требовали справки и больничные, которые «скорая» не выдает.

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