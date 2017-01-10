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06:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Остановочные павильоны общественного транспорта в Хабаровске отодвинут от проезжей части

Расстояние от края дороги до края остановки должно быть более трех метров.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 января, AmurMedia.

Суд по иску прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска обязал администрацию краевого центра отодвинуть павильоны остановочных площадок общественного транспорта от края проезжей части. Проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, выявила, что расстояние от края дороги до края некоторых остановок менее необходимых трех метров, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства администрацией города Хабаровска не обеспечено расстояние более 3 метров от края проезжей части до края павильонов остановочных площадок общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» по ул. Ленинградской, «Железнодорожная больница» по ул. Воронежской в районе дома 40/1, «Железнодорожный вокзал» по Амурскому бульвару, «Кафедральный собор» по ул. Ленинградская. А на остановке общественного транспорта «Железнодорожная больница» по ул. Воронежской в районе дома 49/3 автопавильон вообще отсутствует.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к администрации города Хабаровска об обязании устранить указанные нарушения.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение в законную силу еще не вступило.

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