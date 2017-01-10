Остановочные павильоны общественного транспорта в Хабаровске отодвинут от проезжей части
Расстояние от края дороги до края остановки должно быть более трех метров.
Расстояние от края дороги до края остановки должно быть более трех метров.
Хабаровск, 10 января, AmurMedia.
Суд по иску прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска обязал администрацию краевого центра отодвинуть павильоны остановочных площадок общественного транспорта от края проезжей части. Проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, выявила, что расстояние от края дороги до края некоторых остановок менее необходимых трех метров, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.
В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства администрацией города Хабаровска не обеспечено расстояние более 3 метров от края проезжей части до края павильонов остановочных площадок общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» по ул. Ленинградской, «Железнодорожная больница» по ул. Воронежской в районе дома 40/1, «Железнодорожный вокзал» по Амурскому бульвару, «Кафедральный собор» по ул. Ленинградская. А на остановке общественного транспорта «Железнодорожная больница» по ул. Воронежской в районе дома 49/3 автопавильон вообще отсутствует.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к администрации города Хабаровска об обязании устранить указанные нарушения.
Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение в законную силу еще не вступило.