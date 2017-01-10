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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Тюмени произошло массовое отравление новокузнецких хоккеистов

В связи с этим матчи в Ханты-Мансийске могут быть перенесены на другие даты.

12 игроков, администратор и массажист «Кузнецких Медведей» попали в больницу с подозрением на острый гастроэнтерит.

Как сообщает пресс-служба ХК «Металлург», пока не ясно, что именно стало причиной массового отравления игроков. По словам главного тренера «Кузнецких Медведей» Александра Китова, первые симптомы у хоккеистов начали появляться около 04:00 часов 8 января. В результате были госпитализированы 12 игроков, администратор и массажист команды. «Не исключено, что 4−5 дней ребята будут находиться в стационаре — так говорят врачи. В чем причина произошедшего? Сейчас сложно об этом говорить. Проверяется и качество питания, и другие моменты», — говорит главный тренер новокузнечан.

После выздоровления команда вернется в Новокузнецк. Матчи, запланированные на 10 и 11 января, возможно будут перенесены на другие даты.

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