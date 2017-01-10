Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Минус 60, или Правдивая история похудения
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Папы наше всё: типы отцов
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
9Стрельба в стамбульском клубе
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
10«Мин нет»
06:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивостокцы простились с театральным критиком Галиной Островской

Траурную церемонию посетило множество ее коллег и учеников.

6
фотографий
6
фотографий

Владивосток, 10 января, PrimaMedia.

Проститься с ведущим театральным критиком региона Галиной Островской в Дальневосточный государственный институт искусств пришли сегодня, 10 января, многие жители Владивостока. Среди скорбящих об утрате Заслуженного работника Культуры РФ были не только коллеги и знакомые Галины Яковлевны, но и молодежь из числа ее студентов. Траурную церемонию посетил фотокорреспондент РИА PrimaMedia.

Галина Островская скончалась 6 января в возрасте 80 лет. Галина Яковлевна была маститым журналистом и критиком, разместившим за более чем 60 лет сотни публикаций в центральных и региональных изданиях; театроведом, выпустившим несколько интересных книг по театральному искусству; преподавателем, воспитавшим поколения актеров, режиссеров и журналистов. Также она состояла в жюри разнообразных творческих конкурсов и занималась общественной деятельностью. Ее критические статьи опубликованы в журналах «Театральная жизнь», «Страстной бульвар, 10», «Литературный Владивосток». Галина Яковлевна является автором книг «Телебайки», «На сцене и за кулисами», «Место проживания — Театр», «Образ жизни — Театр», «Роман с театром».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Заповедное Приморье: край редких кошек, первозданной тайги и морских оазисов
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
ЦРУ: Трамп ставит национальную безопасность страны под угрозу
ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье
ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Глава Республики Сербской взял курс на выход из состава Боснии
Бойцы смешанных единоборств обиделись на Мэрил Стрип
Спорт
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА В 2016 году 31-летний португалец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной стал победителем чемпионата Европы
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь