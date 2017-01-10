Владивостокцы простились с театральным критиком Галиной Островской

Владивосток, 10 января, PrimaMedia.

Проститься с ведущим театральным критиком региона Галиной Островской в Дальневосточный государственный институт искусств пришли сегодня, 10 января, многие жители Владивостока. Среди скорбящих об утрате Заслуженного работника Культуры РФ были не только коллеги и знакомые Галины Яковлевны, но и молодежь из числа ее студентов. Траурную церемонию посетил фотокорреспондент РИА PrimaMedia.

Галина Островская скончалась 6 января в возрасте 80 лет. Галина Яковлевна была маститым журналистом и критиком, разместившим за более чем 60 лет сотни публикаций в центральных и региональных изданиях; театроведом, выпустившим несколько интересных книг по театральному искусству; преподавателем, воспитавшим поколения актеров, режиссеров и журналистов. Также она состояла в жюри разнообразных творческих конкурсов и занималась общественной деятельностью. Ее критические статьи опубликованы в журналах «Театральная жизнь», «Страстной бульвар, 10», «Литературный Владивосток». Галина Яковлевна является автором книг «Телебайки», «На сцене и за кулисами», «Место проживания — Театр», «Образ жизни — Театр», «Роман с театром».