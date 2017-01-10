В Кемерове подвели итоги прошедших праздников
Все оперативные службы работали в круглосуточном режиме.
Все оперативные службы работали в круглосуточном режиме.
Новогодние и рождественские праздники прошли в столице Кузбасса в штатном режиме.
Бесперебойно осуществлялось тепло- и энергоснабжение, сообщает
Дорожники занимались уборкой снега на протяжении всех праздничных дней. Были очищены 100 улиц в частном секторе, всего их в городе 977.
Глава города отметил, что после праздников дорожники активно займутся уборкой дворовых территорий.