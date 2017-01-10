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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове подвели итоги прошедших праздников

Все оперативные службы работали в круглосуточном режиме.

Новогодние и рождественские праздники прошли в столице Кузбасса в штатном режиме.

Бесперебойно осуществлялось тепло- и энергоснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации. Кемеровские спасатели за время праздников выполнили 105 заявок. Три раза специалисты выезжали на помощь детям, один раз — по просьбе работников соцзащиты. Также спасатели принимали участие в ликвидации последствий ДТП, 9 человек были спасены. Также водителям 13 фур была оказана помощь.

Дорожники занимались уборкой снега на протяжении всех праздничных дней. Были очищены 100 улиц в частном секторе, всего их в городе 977.

Глава города отметил, что после праздников дорожники активно займутся уборкой дворовых территорий.

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