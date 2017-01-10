Спасенная тигрица Филиппа подружилась с гулявшим по Владивостоку тигром

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Спасенная от собак тигрица Филиппа и гулявший по Владивостоку тигр Владик подружились в Центре реабилитации в Приморье, где они готовятся к жизни в дикой природе, сообщается на странице Центра «Амурский тигр» в «ВКонтакте».

Четырехмесячная самка амурского тигра, которую назвали Филиппой, пришла к людям 29 декабря 2015 года в поисках пищи, однако в селе ее едва не разорвали собаки. Жители Филипповки сообщили о ситуации сотрудникам национального парка «Земля леопарда», которые прибыли на место и спасли тигрицу. Хищницу отправили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Здесь она быстро пошла на поправку. Ожидается, что реабилитация окажется успешной, и тигрица будет возвращена в дикую природу.

Владик поступил в Центр реабилитации осенью 2016 года. Тигра заметили во Владивостоке в конце октября. По мнению специалистов, хищник мог оказаться тем же зверем, который в начале октября был замечен в Артеме. Тигра поймали через два дня поисков в районе бухты Шамора и поместили для обследования в центр реабилитации в Алексеевке. Имя хищнику выбирали с помощью голосования.

«Наблюдая за Филей и Владиком, которые сейчас находятся в центре реабилитации, специалистам удалось увидеть, как происходит формирование социальных связей у тигров. Понадобилось два месяца, чтобы тигры стали общаться по-дружески», — говорится в сообщении.

Недавно Филиппа стала подходить к Владику на максимально близкое расстояние, до этого момента хищница придерживалась дистанции. Сейчас животные предпочитают вместе ходить, параллельно перемещаясь вдоль стенки вольера, иногда Филя делает игровые пробежки, пытаясь разыграть своего соседа.

«Агрессивных взаимодействий между тиграми специалисты не отмечали ни разу. У этих двух тигров в силу возраста и личной истории разный социальный опыт. Для юной тигрицы эти социальные контакты очень важны, так как она рано осталась одна и не смогла в достатке получить опыт общения со своей семьей», — отмечают специалисты.