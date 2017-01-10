В 2016 году социальным контрактом воспользовались 442 омские семьи

В ушедшем 2016 году 442 семьи, проживающие в Омской области, воспользовались социальным контрактом — договором, по которому жители региона получают из областной казны средства, направленные на социальную адаптацию. На реализацию этой программы из регионального бюджета было выделено более 12 миллионов рублей, как сообщают в Министерстве труда и социального развития Омской области.

Наиболее активными участниками проекта стали жители Исилькульского и Черлакского районов — из каждого района социальные контракты заключили 22 семьи. В комплексных центрах социального обслуживания прием заявок все еще продолжается.

Стартовый капитал до 50 тысяч рублей можно получить на открытие мини-фермы, частной швейной мастерской, приобретение теплицы для выращивания сезонных овощей. Разнообразные варианты направлены на улучшение финансового положения малообеспеченных семей. После заключения контракта необходимо составить смету расходов, а затем предоставить отчет, показывающий, на что были направлены средства и какой доход они приносят.

Как правило, эти деньги небольшие, но помогающие экономить, например, на молочных продуктах или овощах. Так, например, в Кормиловском районе в 2016 году 7 семей смогли улучшить материальное положение, участвуя в государственной социальной программе. Так, 6 семей заключили социальные контракты на развитие личного подсобного хозяйства: разведение коров и коз. Еще одна семья на полученные средства приобрела швейную машинку, благодаря которой смогла не только сэкономить бюджет, но и увеличить свои доходы.

Социальный контракт введен постановлением Правительства Омской области в мае 2013 года как основа назначения государственной социальной помощи. Он предусматривает заключение договора о взаимных обязательствах между малоимущей семьей и территориальным органом Министерства труда и социального развития Омской области. Согласно этому договору территориальный орган оказывает государственную социальную помощь, а семья обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Это может быть поиск работы, профессиональная подготовка или переподготовка, предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, которые помогут семье преодолеть временные трудности.