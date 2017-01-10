В школах Магнитогорска карантин продлен

Как уже сообщало агентство, с 26 по 31 декабря общеобразовательные учреждения Магнитогорска приостановили занятия в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Затем ученики ушли на каникулы. В первый рабочий день нового года городской штаб принял решение о продлении карантина для школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации города, магнитогорцы обращаются к врачам чаще всего с признаками заболевания ОРВИ. Тяжелых случаев у заболевших выявлено не было. В учреждениях здравоохранения, а также городских аптеках есть все необходимые лекарства, заверяют в мэрии.

Накануне также было принято решение о продлении карантина в Миассе. Пять школ города официально находятся на каникулах до 11 января. Для остальных учебных заведений занятия учебный процесс был приостановлен по 11 января включительно.