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08:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе муниципалитеты опубликовали график уборки дворов на 11 января

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе муниципалитеты опубликовали график уборки дворов на 11 января.

В Октябрьском районе чистка с применением спецтехники запланирована по адресам: Маршала Жукова, 17 А, 17 В, 17 Г, 17Д; Б. Бикбая, 39; М. Рыльского, 6/1; Набережная реки Уфы, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 45, 45/4, 47/1; Академика Королева, 10/1; Р. Зорге, 35, 35/1, 37; проспект Октября, 57, 61, 61/1, 61/2, 122, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/1, 136/2; Комсомольская, 161/1, 161/3.

В Ленинском районе 11 января будут чистить следующие дворы: Достоевского, 40/15, 40/16, 40/17; Революционная, 12, 14; Летчиков, 4/4; Гафури, 13/1.

Также планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи на домах по Аксакова, 80; Революционная, 16; М. Карима, 50; Судоремонтная, 16; Аральская, 30; Лесопильная, 29.

Для проведения качественной уборки снега коммунальные службы просят автовладельцев на данный день убрать со двора свои автомобили, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

«Обильные снегопады доставляют горожанам большие неудобства. По данным синоптиков, с начала января в Уфе выпало рекордное за последние годы количество осадков — 50 мм. В новогодние каникулы прошлого года выпало 2, 4 мм, 2015-го — 11, 6 мм», — сообщили в мэрии.

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