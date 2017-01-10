Снегопады парализовали движение в некоторых городах Кузбасса

В южной столице Кузбасса врачам пришлось добираться до пациента по сугробам, так как машина «скорой помощи» застряла в снежном плену.

Как сообщает «Новости здесь. Кузбасс», инцидент произошел на улице Карьерная в Центральном районе Новокузнецка. На улице около 200 домов. Врачей вызвали в 39 дом, а доехала машина только до 12-го. Водителю «скорой» пытались помочь местные жители в течение 4 часов. По словам женщины, которая проживает на улице, они сами собирают деньги и нанимают трактор, чтобы очистить улицу от снега.

Дорожники ссылаются на то, что в период сильных снегопадов техники не хватает.