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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Снегопады парализовали движение в некоторых городах Кузбасса

Так, в Новокузнецке «скорая» не смогла доехать до пациента, забуксовав в снежной каше.

В южной столице Кузбасса врачам пришлось добираться до пациента по сугробам, так как машина «скорой помощи» застряла в снежном плену.

Как сообщает «Новости здесь. Кузбасс», инцидент произошел на улице Карьерная в Центральном районе Новокузнецка. На улице около 200 домов. Врачей вызвали в 39 дом, а доехала машина только до 12-го. Водителю «скорой» пытались помочь местные жители в течение 4 часов. По словам женщины, которая проживает на улице, они сами собирают деньги и нанимают трактор, чтобы очистить улицу от снега.

Дорожники ссылаются на то, что в период сильных снегопадов техники не хватает.

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