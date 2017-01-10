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10:02 (мск), источник: АиФ Владивосток

Приморцам напомнят о медосмотре по смс

Сообщения придут более чем 100 тысячам приморцев.

Жители Приморского края, имеющие в 2017 году возможность бесплатно пройти диспансеризацию, получат напоминания в смс-сообщениях и письмах. Списки будут окончательно подготовлены и утверждены в течение января, пока известно, что в них будет более 100 тысяч имен.

«Уже через неделю мы будем знать точное количество людей, которым предстоит в этом году пройти диспансеризацию. Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску программы», — рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Ольга Механцева.

Также в информировании населения примут участие страховые компании.

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