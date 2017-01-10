Приморцам напомнят о медосмотре по смс
Сообщения придут более чем 100 тысячам приморцев.
Сообщения придут более чем 100 тысячам приморцев.
Жители Приморского края, имеющие в 2017 году возможность бесплатно пройти диспансеризацию, получат напоминания в
«Уже через неделю мы будем знать точное количество людей, которым предстоит в этом году пройти диспансеризацию. Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску программы», — рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Ольга Механцева.
Также в информировании населения примут участие страховые компании.