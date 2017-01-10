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10:01 (мск), источник: VN.RU

Список мест для Крещенских купаний-2017

Крещенские купания в 2017 году состоятся в четверг 19 января. В Новосибирске и области в этот день для верующих готовятся праздничные купели, где можно будет окунуться без риска для жизни. В прошлом году на Крещение приготовили восемь купелей в Новосибирске и 28 — в районах области. В этом году в столице региона пока заявлено на одну купель меньше.

Источник: VN.RU

Предварительный список организованных мест крещенских купаний в Новосибирске появился на странице МАСС. 19 января 2017 года для верующих будет подготовлено семь крещенских купелей в городе, и около 37 — в районах области. Именно столько заявок подано на сегодняшний день. Окончательно места проведения купаний определятся 13 января.

В Новосибирске для безопасного проведения обряда подготовлено три места в Ленинском районе и по одному — в Октябрьском, Советском, Калининском и Центральном:

 — Калининский район — оз. Спартак, ул. Красных зорь, 3. С 10.00 до 22.00;
— Центральный округ — «Жемчужина Сибири», ул. Охотская, 84. С 10.00 до 20.00;
— Ленинский район — река Обь, Затон, ул. Заобская, 97. С 10.00 до 24.00; карьер на Юго-западном жилмассиве, ул. Связистов, 131. С 8.00 до 24.00; Пожарный причал, ул. Моторная. С 0:00 до 24.00;
— Октябрьский район — р. Обь, Бугринский мост, микрорайон «Европейский брег» С 8.00 до 24.00;
— Советский район — Новосибирское водохранилище, Софийская, 15. С 00.00 до 24.00.

МАСС рекомендует проводить обряд только в специально оборудованных для этого местах. В целях безопасности на купелях будут дежурить спасатели и бригады «Скорой медицинской помощи». Общественный порядок в местах массового купания будет обеспечивать полиция. Также в местах проведения обряда будут организованы места для переодевания и пункты обогрева.

Справка

В 2016 году на Крещение в Новосибирске окунулись в прорубь более 17 тысяч горожан.

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