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09:58 (мск), источник: Новости Перми

В Перми за год было зафиксировано девять температурных рекордов

Синоптики рассказали о климатических итогах 2016 года в Пермском крае. В целом год оказался заметно теплее нормы.

Источник: Новости Перми

2016 год в Пермском крае выдался теплым. Так, зимой 2015−16 гг. температура воздуха была выше нормы, а лето оказалось самым жарким за последние 130 лет, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Средняя годовая температура воздуха составила в Перми +3,6°, что на 1,6° выше климатической нормы, рассчитанной за период 1961 — 1990 гг., и на 0,9° выше нормы, рассчитанной за период 1981 — 2010 гг.

Семь из 12-ти месяцев оказались с отклонениями среднемесячной температуры воздуха на 1−9° (февраль, март, апрель, май, июль, август и сентябрь). Февраль и август 2016 года оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений, а вот ноябрь стал самым холодным с 1999 года.

Абсолютный максимум температуры в Пермском крае в прошлом году составил +35,6 °, он был зафиксирован 15 августа в Лысьве. Абсолютный минимум температуры был зарегистрирован в Вае -42,6 °.

В Перми годовой максимум температуры был +34,3° (отмечен также 15 августа), а годовой минимум -35,3° (зафиксирован 21 декабря). За год в краевой столице отмечено 16 дней с максимальной температурой +30 °C и выше, а также три дня с минимальной температурой -30° и ниже.

Всего за год в Перми было зафиксировано девять суточных рекордов максимальной температуры воздуха: три в феврале, один в марте и пять в августе.

Количество осадков в 2016 году в Пермском крае оказалось на 25−35% меньше, чем в 2015 году. С 1 по 25 августа в регионе установилась аномально жаркая и засушливая погода, из-за чего в ряде районов был введен режим ЧС.

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