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10:20 (мск), источник: Афиша Daily

Объявлена официальная дата премьеры нового «Твин Пикса»

Директор канала Showtime Дэвид Невинс объявил дату выхода второго сезона возрожденного сериала «Твин Пикс» на запланированной презентации для Ассоциации Телевизионных Критиков TCA. Об этом сообщает Deadline.

Источник: AP 2016

На мероприятии присутствовали все создатели возвращения сериала, включая режиссера Дэвида Линча в качестве секретного гостя. Первые две серии покажут на канале Showtime 21 мая этого года. Причем третья и четвертая серия будут доступны через VOD в тот же день на сайте канала. Всего в сезоне будет 18 эпизодов.

Сериал
Твин Пикс
2017 / США / 1 ч.
Twin Peaks
драмакриминал...

Автор всех новых серий Дэвид Линч отметил, что это будет законченная история. Также режиссер подтвердил, что сериал будет учитывать события приквел-фильма «Твин Пикс: Огонь, иди за мной». «История последних семи дней Лоры Палмер очень важна в этом смысле», — заявил Линч.

Президент телеканала Дэвид Нэвинс рассказал, что уже посмотрел отснятый материал и назвал это «чистым героином Дэвида Линча». Вместо полноценного трейлера Нэвинс показал журналистам серию тематических тизеров.

Первые два сезона «Твин Пикса» выходили на канале ABC с апреля 1990 по июнь 1991 года. Осенью 2014 года шоураннер Дэвид Линч обрадовал поклонников известием о съемках продолжения. В третьем сезоне в шоу вернутся «старые» актеры: Кайл МакЛаклан, Шерил Ли, Майкл Онткин, Ричард Бреймер и другие. Кроме того, в продолжении снимутся Наоми Уоттс, Майкл Сера, Тим Рот, Дженнифер Джейсон Ли, Джеймс Белуши и основатель группы Nine Inch Nails Трент Резнор со своей женой.

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