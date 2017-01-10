Объявлена официальная дата премьеры нового «Твин Пикса»

На мероприятии присутствовали все создатели возвращения сериала, включая режиссера Дэвида Линча в качестве секретного гостя. Первые две серии покажут на канале Showtime 21 мая этого года. Причем третья и четвертая серия будут доступны через VOD в тот же день на сайте канала. Всего в сезоне будет 18 эпизодов.

Автор всех новых серий Дэвид Линч отметил, что это будет законченная история. Также режиссер подтвердил, что сериал будет учитывать события приквел-фильма «Твин Пикс: Огонь, иди за мной». «История последних семи дней Лоры Палмер очень важна в этом смысле», — заявил Линч.

Президент телеканала Дэвид Нэвинс рассказал, что уже посмотрел отснятый материал и назвал это «чистым героином Дэвида Линча». Вместо полноценного трейлера Нэвинс показал журналистам серию тематических тизеров.

Первые два сезона «Твин Пикса» выходили на канале ABC с апреля 1990 по июнь 1991 года. Осенью 2014 года шоураннер Дэвид Линч обрадовал поклонников известием о съемках продолжения. В третьем сезоне в шоу вернутся «старые» актеры: Кайл МакЛаклан, Шерил Ли, Майкл Онткин, Ричард Бреймер и другие. Кроме того, в продолжении снимутся Наоми Уоттс, Майкл Сера, Тим Рот, Дженнифер Джейсон Ли, Джеймс Белуши и основатель группы Nine Inch Nails Трент Резнор со своей женой.