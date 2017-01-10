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10:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе коммунальщики объявили график уборки дворов на 11 января

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Еще в четырех районах Уфы запланирована уборка дворов с применением спецтехники.

В Кировском районе: Генерала Горбатова, 7; Рабкоров, 11/2, 11/3; Аксакова, 7; З. Валиди, 66; Достоевского, 102, 102/1; Мубарякова, 7/1; Авроры, 3; 3/1; Ст. Кувыкина, 21, 21/1.

В Деме: ул. Правды, 18/1; Правды, 4/1, 1; М. Джалиля, 74/2, 74/3; Левитана, 38.

В Советском районе: Комсомольская, 35; Кирова, 95; 50 лет Октября, 7; Бабушкина, 21/1; Айская, 79; Комсомольская, 17; Бакалинская, 66/3, 66/4, 66/5; Р. Зорге, 40/1.

В Калининском районе: Интернациональная, 115, 117, 143, 145; Первомайская, 27, 29, 71, 71а; Черниковская, 89/1, 89/2; Касимовская, 2, 6/2; Глинки, 7, 9, 11; Т. Янаби, 45, 47. Также в некоторых дворах Черниковки и Инорса коммунальщики собираются чистить кровли: Интернациональная, 115, 117; Первомайская, 27, 29, 58, 58/1, 58/2, 78/1, 86; Кольцевая, 130, 132; Хакимова, 6, 8; Сосновская, 48, 34а, 44а; Мечетлинская, 2; Сельская Богородская, 11, 11а, 13; Фронтовых Бригад, 36а.

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