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10:16 (мск), источник: РБК

ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения в $1 трлн

Курение обходится мировой экономике более чем в $1 трлн в год. Об этом свидетельствуют данные исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального института онкологии США, передает Reuters.

Источник: Reuters

Из-за потребления табака расходы составляют «более $1 трлн на здравоохранение и потерю производительности каждый год», — следует из доклада.

Количество смертей в результате курения увеличится на треть к 2030 году, прогнозируют исследователи. По их мнению, «число смертей из-за курения табака возрастет с 6 до 8 млн человек ежегодно к 2030 году».

«При этом более 80% случаев будут происходить в странах с низким и средним уровнем дохода», — говорится в исследовании.

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В докладе отмечается, что распространенность курения среди мирового населения снизилась, однако «общее число курильщиков во всем мире продолжает расти».

Исследователи также отмечают, что у правительств есть инструменты для сокращения потребления табака и смертности в результате курения.

«Правительства опасаются, что борьба против табака будет иметь негативные экономические последствия», однако они «не обоснованы доказательствами», заключили эксперты.

Комментарии
3
Екатерина Белецкая
Хватит домогаться до курильщиков. Мы все равно курить будем, понятно? Действительно, давайте серьезные новости, про отъем жилья в частности. По сравнению с этой новостью курение нервно курит в коридоре.
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Владимир Пацак
Редакторы Майл Ру, Давайте на обсуждение тему конфискации жилья за долги? Уже по всем каналам новость полетела. Вы представьте, какой рейтинг у вас будет? Давай ребятки, не дрейфь!!! История Вам зачтёт, чесн. слово!!
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А Б
Основная масса населения РФ как раз получает средний и низкий доход, значит Россия сама себя в результате уничтожит, если не бросит курить.
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