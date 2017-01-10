ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения в $1 трлн

Из-за потребления табака расходы составляют «более $1 трлн на здравоохранение и потерю производительности каждый год», — следует из доклада.

Количество смертей в результате курения увеличится на треть к 2030 году, прогнозируют исследователи. По их мнению, «число смертей из-за курения табака возрастет с 6 до 8 млн человек ежегодно к 2030 году».

«При этом более 80% случаев будут происходить в странах с низким и средним уровнем дохода», — говорится в исследовании.