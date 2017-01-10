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10:51 (мск), источник: ТАСС

Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе

По мнению официального представителя МИД РФ, «оскорби и унизь» — девиз уходящей команды.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что критику американской актрисы Мэрил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа можно отнести к администрации Барака Обамы.

Дипломат напомнила о высказываниях актрисы, прозвучавших на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».

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«А разве это не относится к предыдущей администрации? Конечно… относится. Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат — это девиз уходящей команды», — подчеркнула дипломат.

«Только “инстинктивное желание унижать кого-то” раньше не касалось Мэрил Стрип. Она не входила в категорию тех, в отношении кого “могущественный человек использовал свое положение для унижения другого”. Вот она расплата за политику двойных стандартов, — отметила официальный представитель российского дипведомства. — Унижать нельзя никого, а не только тех, кто разделят “правильные” политические взгляды».

Комментарии
1
А Б
Официальный представитель МИД РФ оценивает уходящую команду словами «оскорби и унизь» только потому, что такой приём очень хорошо ей знаком, она сама постоянно его демонстрирует.
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