Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе
По мнению официального представителя МИД РФ, «оскорби и унизь» — девиз уходящей команды.
По мнению официального представителя МИД РФ, «оскорби и унизь» — девиз уходящей команды.
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что критику американской актрисы Мэрил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа можно отнести к администрации Барака Обамы.
Дипломат напомнила о высказываниях актрисы, прозвучавших на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».
«А разве это не относится к предыдущей администрации? Конечно… относится. Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат — это девиз уходящей команды», — подчеркнула дипломат.
«Только “инстинктивное желание унижать кого-то” раньше не касалось Мэрил Стрип. Она не входила в категорию тех, в отношении кого “могущественный человек использовал свое положение для унижения другого”. Вот она расплата за политику двойных стандартов, — отметила официальный представитель российского дипведомства. — Унижать нельзя никого, а не только тех, кто разделят “правильные” политические взгляды».