Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе

«А разве это не относится к предыдущей администрации? Конечно… относится. Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат — это девиз уходящей команды», — подчеркнула дипломат.

«Только “инстинктивное желание унижать кого-то” раньше не касалось Мэрил Стрип. Она не входила в категорию тех, в отношении кого “могущественный человек использовал свое положение для унижения другого”. Вот она расплата за политику двойных стандартов, — отметила официальный представитель российского дипведомства. — Унижать нельзя никого, а не только тех, кто разделят “правильные” политические взгляды».