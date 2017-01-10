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16:04 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

До конца месяца на нескольких улицах Ростова будут отключать электричество

С 9 по 31 января в период времени с 9 до 17 часов на нескольких улицах Ростова-на-Дону будут отключать электроэнергию.

Источник: Reuters

Как сообщает сайт администрации города, света не будет по следующим адресам: проспект 40 Лет Победы, 36−114, переулок Норильский, 34, переулок Ягодный, 2−6.

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