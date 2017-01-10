86 неисправных пассажирских автобусов выявили калининградские инспекторы
86 неисправных пассажирских автобусов выявили калининградские инспекторы ДПС во время профилактического рейда, сообщили в
86 неисправных пассажирских автобусов выявили калининградские инспекторы ДПС во время профилактического рейда, сообщили в
Проверка пассажирских перевозчиков началась накануне новогодних праздников. За это время сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 749 автобусов. Из них 86 оказались с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация.
«157 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение требований законодательства к пассажирским перевозкам», — отметили в ведомстве.
При этом Госавтоинспекция в очередной раз призывает пассажиров пользоваться услугами лицензированных перевозчиков.