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11:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Блогеры объявили награду за видео с извинениями «банды парикмахеров» перед пострадавшим

Сегодня следственный комитет начал проверку по инциденту о так называемой «банде парикмахеров». Напомним, в Новосибирске четверо подростков избили сверстника и насильно заставили постричься. Им не понравилась прическа парня. Утром в сети появилось видео, где пострадавший рассказал подробности этой истории.

Источник: Вести - Новосибирск

Эти кадры быстро набирают популярность. На сегодня почти полмиллиона просмотров. Главная тема обсуждения в интернет-сообществе. Известные российские видеоблогеры встали на защиту пострадавшего и даже пообещали вознаграждение за видео, где подростки из «банды парикмахеров» извинятся перед парнем. Другой видеоблогер вышел на связь с пострадавшим.

Никита, потерпевший: «Первое интервью у Никиты из Новосибирска. На протяжении какого времени это происходило, это гнобление? — класса с 7-го, еще со школы. — до физической расправы первый раз дошло? — да, уже побои все снял. — и что там? — гематомы на ребрах и на голове гематома».

Страница в контакте одного из участников событий — «оператора». Видео снимали два брата. Позже они расскажут — мы шли мимо, нас попросили… Сюжет «Вестей», видимо, на память. В аудиозаписях. Разговор с защитником побитого парня. Героям ролика теперь грозит штраф или даже лишение свободы.

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