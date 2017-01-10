Многодетную челябинку судят за убийство мужа в состоянии аффекта

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила наличие у многодетной челябинки, зарезавшей мужа, состояния аффекта — семейный тиран длительное время совершал в отношении супруги противоправные действия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Действия 37-летней челябинки, обвиняемой в убийстве мужа в одном из частных домов в районе ЧМЗ, переквалифицированы на менее тяжкую статью. Женщину судят за убийство, совершенное в состоянии аффекта. Следствием установлено, что на протяжении долгого времени супруг систематически подвергал жену насилию и издевался.

«Согласно заключению экспертов, женщина не могла осознавать своих действий на момент совершения преступления. Состояние аффекта вызвано аморальным поведением потерпевшего непосредственно перед убийством. Во время следствия женщина находилась под подпиской о невыезде, поскольку положительно характеризуется, а также имеет трех несовершеннолетних детей», — рассказал руководитель СО по Металлургическому району Челябинска СУ СКР по региону Андрей Меньщиков.

Следствием собрано достаточно материалов для утверждения прокурором обвинительного заключения по части 1 статьи 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта). Дело рассматривается в суде. Максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, преступление было совершено в сентябре 2016 года. Глава семьи в очередной раз выпил, стал ругаться и бросаться на жену, которая находилась на кухне с ножом и готовила суп. Скандал закончился, когда женщина ранила супруга в область сердца. Опомнившись, хозяйка оказала мужчине первую помощь и вызвала скорую, однако в больнице он скончался.

Ольга Плеханова.