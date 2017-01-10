Приморцам советуют не спешить с установкой ЭРА-ГЛОНАСС

С 1 января в России вступили в силу изменения в Приложении № 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», гласящие о том, что на все гражданские автомобили теперь должны устанавливать модули безопасности системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Жители Дальнего Востока России начали в срочном порядке создавать петиции об отмене нововведений: до сих пор еще велик поток импорта японских подержанных автомобилей, несмотря на заградительные пошлины. Год от года цены на «японки» растут, но их продолжают покупать, хотя уже и не в тех количествах, что двадцать лет назад, например.

Изменения в техрегламенте требуют оснащения выпускаемых в обращение автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб — «тревожной кнопкой», которая в ручном или автоматическом режиме передает сообщения о случившемся ДТП и координаты происшествия.

Указание на «выпускаемые в обращение» автомобили насторожило жителей Приморья. В российском понимании это значит, что машина получила право передвигаться по РФ, то есть владелец получил паспорт технического средства (ПТС). Все ждали, что с 1 января 2017 года на границе опустится «железный занавес», который положит конец ввозу подержанных машин в Россию и в Приморье в частности.

В конце декабря ни таможенники, ни сертификатчики, ни продавцы машин не имели понятия о том, что же произойдет. Собственно, за первую неделю января ничего не прояснилось.

«В данный момент нам ничего не известно, — говорит Сергей, занимающийся частной продажей машин. — Мы спрашиваем у таможенников, они нам говорят — наше дело растаможить. Дальше можно пригонять эвакуатор и увозить автомобиль со склада. То есть закрывать на СВХ машины никто не собирается, но и своих ходом без ПТС она уехать не может. Брокеры говорят, что машины, приехавшие в Россию до 31 декабря включительно, будут растаможены по старым правилам. Вероятно, по ним же растаможат и машины, ввезенные до 8 января. А дальше — неизвестно».

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления подтвердили, что ПТС без Свидетельства о безопасности с указанием об установке модуля выдавать не будут.

Для получения ПТС владелец новой-старой машины должен будет самостоятельно установить модуль безопасности, получить Свидетельство о безопасности транспортного средства (СБКТС), вернуться вместе с ним и другими положенными документами на таможню и получить заветную ПТС с особой отметкой о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Во Владивостоке подобную услугу может оказать лишь одна компания, «Навигационные информационные системы». Однако ее представители просят приморцев не торопиться с выводами и подождать пару недель.

«Должны вступить в силу поправки, говорящие о том, что “бэушных” автомобилей этот вопрос не касается, — сообщили в компании НИС. — Мы их ждем в течение пары недель. Наших людей смущает термин “ввод в эксплуатацию”, но на самом деле он касается схода машины с конвейера, а не получения ПТС в России».

На всех автомобильных заводах в России подобные кнопки уже устанавливают — ими оборудованы новые «Лады», «КамАЗы», «КрАЗы» и прочие представители отечественного автопрома. Что касается зарубежных автомобилей, которые собирают в России, то это дело каждого отдельного производителя. Завод «Sollers» во Владивостоке, который собирает автомобили Mazda, пока не оснащал модельный ряд «тревожными кнопками».

«В модельном ряду Mazda 2016 года таких кнопок нет, — сообщил представитель официального дилера Mazda в Приморье Андрей Озарников. — Новые машины 2017 года мы ждем только в феврале. Возможно, кнопка появится в них. Но только возможно. Официальный дилер пока не давал информацию о том, что цены в связи с установкой ЭРА-ГЛОНАСС вырастут. Рост ожидается на “стандартные” ежегодные 3%».

Установить модуль ЭРА-ГЛОНАСС теоретически можно на любую машину, но работать он не будет. Протокол системы прописываются под каждую конкретную марку каждого производителя. Для этого завод-изготовитель должен провести краш-тест: он покажет, в какое место автомобиля можно и нужно устанавливать модуль для точной передачи данных, под каким углом и при каких условиях. А также позволит производить точную настройку прибора, ради чего все, собственно, и затевалось. Стоимость краш-теста за рубежом без учета разбитых машин, составляет от 10 до 20 тысяч евро. Поэтому некоторые крупные производители готовятся покинуть Россию. К таковым относится, например, BMW, который еще летом заявил о частичном уходе с российского рынка.

Теоретически для самостоятельной установки лазейки есть. Можно приобрести прибор, сообщить установщикам данные автомобиля: год выпуска, номер кузова, двигателя, агрегатов и прочную техническую информацию. Тогда дилер передаст данные на завод-изготовитель модуля, и они, исходя из данных, подготовят документ соответствия марки машины требованиям безопасности. Но не конкретного автомобиля, а в общем производителя. На выходе потребитель получит документ-подтверждение о соответствии от завода, заветный СБКТС от дилера и подтверждение о том, что конкретный терминал подключен к конкретному автомобилю.

Об этом тоже стоит сказать отдельно: модуль безопасности ЭРА-ГЛОНАСС устанавливается «адресно». Нельзя один и тот же терминал установить на десяток машин, поэтому появления «компаний по прокату ГЛОНАССа» можно не ждать.

Собственно, в тексте поправки говорится лишь об установке, но не о действии модуля. Стоимость автомобильного трекера составляет около 20 тысяч рублей, без установки.