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11:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Южном Урале сняли с продажи партию опасных спиртосодержащих жидкостей

В этот список вошли «незамерзайка» и парфюмерно-косметическая продукция.

Партию опасных спиртосодержащих жидкостей сняли с продажи в Челябинской области, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

На Южном Урале проверили 134 торговых точки, которые осуществляют продажу спиртосодержащей продукции.

Экспертизу не прошла незамерзающая жидкость «Эффект плюс» московского производителя. В её состав входили вещества, смертельные при употреблении человеком.

Также не прошла проверку парфюмерно-косметическая продукция, название которой в Роспотребнадзоре не называют.

Всего из свободной продажи было изъято 452,94 литров жидкостей, реализуемых с нарушениями.

Напомним, в декабре 2016 года полицейские изъяли в павильонах Челябинска спиртовые косметические лосьоны, на продажу которых у предпринимателей не оказалось разрешения.

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