На Южном Урале сняли с продажи партию опасных спиртосодержащих жидкостей
В этот список вошли «незамерзайка» и
В этот список вошли «незамерзайка» и
Партию опасных спиртосодержащих жидкостей сняли с продажи в Челябинской области, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
На Южном Урале проверили 134 торговых точки, которые осуществляют продажу спиртосодержащей продукции.
Экспертизу не прошла незамерзающая жидкость «Эффект плюс» московского производителя. В её состав входили вещества, смертельные при употреблении человеком.
Также не прошла проверку
Всего из свободной продажи было изъято 452,94 литров жидкостей, реализуемых с нарушениями.
Напомним, в декабре 2016 года полицейские изъяли в павильонах Челябинска спиртовые косметические лосьоны, на продажу которых у предпринимателей не оказалось разрешения.