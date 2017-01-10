На Южном Урале сняли с продажи партию опасных спиртосодержащих жидкостей

Партию опасных спиртосодержащих жидкостей сняли с продажи в Челябинской области, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

На Южном Урале проверили 134 торговых точки, которые осуществляют продажу спиртосодержащей продукции.

Экспертизу не прошла незамерзающая жидкость «Эффект плюс» московского производителя. В её состав входили вещества, смертельные при употреблении человеком.

Также не прошла проверку парфюмерно-косметическая продукция, название которой в Роспотребнадзоре не называют.

Всего из свободной продажи было изъято 452,94 литров жидкостей, реализуемых с нарушениями.

Напомним, в декабре 2016 года полицейские изъяли в павильонах Челябинска спиртовые косметические лосьоны, на продажу которых у предпринимателей не оказалось разрешения.