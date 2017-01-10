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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Андрей Березин пытается снять арест со своего имущества

Бывший замначальника департамента имущественных отношений мэрии Перми Андрей Березин обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со своего имущества.

Ходатайство было зарегистрировано в Ленинском суде Перми 29 декабря, дата рассмотрения пока не назначена.

Как сообщал «Ъ», ранее господин Березин пытался добиться освобождения от наказания в связи с тяжелой болезнью, однако суд отклонил его ходатайство.

Напомним, что в июле 2014 года господин Березин был признан виновным в получении взятки в 800 тыс. руб. и приговорен к штрафу в размере почти 64 млн руб. Однако этот штраф бывший чиновник до настоящего времени так не выплатил.

Судебные приставы арестовали имущество господина Березина, в том числе автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado).

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