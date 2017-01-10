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13:02 (мск), источник: Om1.ru

Омичей отвлекает от работы болтовня, соцсети и погода

При этом абсолютное большинство заметили, что мотивацию работать хорошо сводит на нет низкая зарплата.

К таким выводам пришли аналитики HeadHunter, опросив перед Новым годом около тысячи сотрудников компаний Омска. Согласно ответам респондентов, практически у половины работников опускаются руки из-за несогласованности между подразделениями и сотрудниками компании, у трети — из-за игнорирования их потенциала.

Еще примерно столько же пожаловались, что желание работать снижает их руководитель. А сильнее всего мотивацию убивает низкая заработная плата. Так считают 57% участников опроса. Лишь 5% ответили, что их стимулу работать ничего не грозит.

Помимо этого, исследователи выяснили основные факторы, в течение дня отвлекающие сотрудников от выполнения прямых обязанностей. Омичи заметили, что серьезно мешают внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения. Но это, по крайней мере, имеет отношение к работе, в отличие от «шума» от коллег — неформальные разговоры и болтовня. Также помехами были названы личные проблемы, социальные сети и даже погода за окном.

Почти половина опрошенных (43%) уверены, что работали бы продуктивнее в уединенной атмосфере. Например, в отдельном кабинете, где не было бы рядом коллег. А каждый шестой — удаленно. С другой стороны, 58% омичей согласились с тем, что порой полезно отвлечься от работы.

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