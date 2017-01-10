Специалисты отметили угрозу новых вспышек птичьего гриппа в трех регионах

Отмечается, что к настоящему времени о вспышках гриппа, вызванного вирусом Н5N8, сообщили ветеринарные власти 21 европейской страны, в том числе Германии, Швеции, Финляндии, Франции и Украины.

В России вирус высокопатогенного гриппа впервые был обнаружен в минувшем году на озере Убсу-Нур в Тыве. Вирус этого подтипа в конце прошлого года вызвал вспышки заболевания на крупных птицефабриках Астраханской и Ростовской областей. От гриппа пострадала домашняя птица личных подворий в Калмыкии и Краснодарском крае, а также редкие виды птиц в воронежском зоопарке.

«В связи с серьезным осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц, Россельхознадзор подчеркивает важность обеспечения неукоснительного соблюдения высокого уровня биологической защиты промышленных птицеводческих предприятий… Максимальная угроза возникновения новых случаев заболевания сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов», — говорится в сообщении.