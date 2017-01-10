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14:36 (мск), источник: РИА Новости

Специалисты отметили угрозу новых вспышек птичьего гриппа в трех регионах

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор констатирует осложнение ситуации по гриппу птиц и отмечает, что максимальная угроза возникновения новых очагов в России сохраняется на территориях Крымского, Южного и Северокавказского округов, сообщается на сайте ведомства во вторник.

Отмечается, что к настоящему времени о вспышках гриппа, вызванного вирусом Н5N8, сообщили ветеринарные власти 21 европейской страны, в том числе Германии, Швеции, Финляндии, Франции и Украины.

В России вирус высокопатогенного гриппа впервые был обнаружен в минувшем году на озере Убсу-Нур в Тыве. Вирус этого подтипа в конце прошлого года вызвал вспышки заболевания на крупных птицефабриках Астраханской и Ростовской областей. От гриппа пострадала домашняя птица личных подворий в Калмыкии и Краснодарском крае, а также редкие виды птиц в воронежском зоопарке.

«В связи с серьезным осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц, Россельхознадзор подчеркивает важность обеспечения неукоснительного соблюдения высокого уровня биологической защиты промышленных птицеводческих предприятий… Максимальная угроза возникновения новых случаев заболевания сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов», — говорится в сообщении.

В понедельник сообщалось, что крупнейший производитель индейки в РФ компания «Евродон» полностью уничтожила поголовье птицы на площадке, где в конце прошлого года был введен карантин из-за птичьего гриппа. Было уничтожено около 160 тысяч птиц. По словам представителя компании, общий объем убытков «Евродона» от этих мероприятий составит не менее 1 миллиарда рублей.

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