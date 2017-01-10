Воронежский заповедник приглашает на бесплатные экскурсии

Мероприятие начнется с собрания сотрудников заповедника, которое назначено на 10.00. За ним последуют песочное шоу и презентация, посвященная истории заповедного дела в России. После этого пройдет торжественное вручение наград заслуженным сотрудникам заповедника.

В 14.00 гости заповедника увидят фильм «Европейский олень с воронежской пропиской», после которого гости смогут встретиться с его авторами и обсудить киноленту, а кроме того — поучаствовать в дискуссии о проблеме сохранения популяции европейского благородного оленя в Воронежском заповеднике и в регионе.

Кроме этого, в заповеднике запланировано открытие выставки «“Запасной карман жизни”: Василий Песков о Воронежском заповеднике».