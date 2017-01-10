Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Цекало рассказал об особом сотрудничестве с "Первым каналом"
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
Лекарства для детей: 7 ошибок родителей
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Подростка убило током при катании с горки
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
25События года в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
12:57 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области в праздники заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на треть

В Нижегородской области со 2 по 8 января 2017 года заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 35%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

За медпомощью обратилось 14 916 человек (показатель заболеваемости 46,89 на 10 тысяч населения), в том числе в Нижнем Новгороде — 9769 человек (77,14 на 10 тысяч населения города).

По результатам лабораторных исследований от больных респираторными инфекциями преимущественно выделяются вирусы гриппа А (H3N2). Это гонконгский грипп.

Стабилизация ситуации с заболеваемостью связана с уменьшением общения, контактов в рабочих коллективах, с разобщением детских коллективов во время каникул. Кроме того, положительно сказался и высокий охват населения области профилактическими прививками. В этом сезоне их сделали около 33% нижегородцев.

Однако после возвращения после каникул детей в сады и школы, а взрослых — на работу, увеличивает вероятность роста количества заболевших вирусными инфекциями, прогнозирует Роспотребнадзор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках
США заявили об опасных сближениях с самолетами РФ над Сирией
Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой срыва
На чемпионате мира по футболу в 2026 году сыграют 48 команд
ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения
Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе
Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлили
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
В Детройте рассекретили следующее поколение Toyota Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой Певица представила Мирона поклонникам.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь