В Нижегородской области в праздники заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на треть

За медпомощью обратилось 14 916 человек (показатель заболеваемости 46,89 на 10 тысяч населения), в том числе в Нижнем Новгороде — 9769 человек (77,14 на 10 тысяч населения города).

По результатам лабораторных исследований от больных респираторными инфекциями преимущественно выделяются вирусы гриппа А (H3N2). Это гонконгский грипп.

Стабилизация ситуации с заболеваемостью связана с уменьшением общения, контактов в рабочих коллективах, с разобщением детских коллективов во время каникул. Кроме того, положительно сказался и высокий охват населения области профилактическими прививками. В этом сезоне их сделали около 33% нижегородцев.

Однако после возвращения после каникул детей в сады и школы, а взрослых — на работу, увеличивает вероятность роста количества заболевших вирусными инфекциями, прогнозирует Роспотребнадзор.