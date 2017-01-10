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17:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростовская область: чиновники Константиновска будут усыплять бродячих собак

В Ростовской области чиновники решили устроить отлов бродячих животных.

Электронный аукцион на сумму в 260 тыс. рублей объявила администрация Константиновского городского поселения на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Техзадание было утверждено ещё в конце прошлого года. Согласно документации, усыплять исполнитель должен будет безнадзорных агрессивных или больных собак, животных, создающих опасность для дорожного движения. Особое внимание уделят пришкольным территориям, детским садам, учреждениям здравоохранения, паркам и скверам. Собак с ошейниками или учетным знаком трогать не будут.

Отлавливать бродячим собак будут на основании заявок, в которых будет указано место обитания животных, их численности. Выполнить заказ исполнитель должен будет в течение суток. Кроме того, в документации прописано, что отлов должен осуществляться при помощи приманок, сеток, временно обездвижить животных можно только специальных средств, разрешенных к применению ветеринарами. Проводить манипуляции можно только в отсутствии детей, а усыплять собак только гуманными способами.

Отметим, что в Ростовской области проблема роста численности бездомных животных остро стоит уже не первый год. Искоренить эту проблему пока не получается, но в конце прошлого года на Дону был представлен проект по массовой стерилизации и вакцинации бродячих собак. «Собачий патруль» должен защитить бродячих животных от варварской расправы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, но пока только в Ростове-на-Дону.

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день только в городе-миллионнике бродячих животных насчитывается около 6 тысяч. В течение пяти-восьми лет поголовье бездомных собак будет сокращено на 85−95%.

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