В Крыму на 11 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости (Крым). В связи со сложными погодными условиями в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 11 января.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости (Крым). В связи со сложными погодными условиями в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 11 января.
Так, по сообщению ГУ МЧС России по РК, ссылающегося на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с выходом южного циклона на полуострове ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, туман, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть с
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), согласно прогнозам на сегодняшний день на полуострове установилась теплая погода — до +4, ветер