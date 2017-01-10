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12:56 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму на 11 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости (Крым). В связи со сложными погодными условиями в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 11 января.

Источник: РИА "Новости"

Так, по сообщению ГУ МЧС России по РК, ссылающегося на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с выходом южного циклона на полуострове ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, туман, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 23 метров в секунду.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), согласно прогнозам на сегодняшний день на полуострове установилась теплая погода — до +4, ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Осадков не ожидается.

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