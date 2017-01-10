В Татарстане в колонии скончался серийный основатель финансовых пирамид

Напомним, в 2015 году в Набережных Челнах суд приговорил владельца и генерального директора ООО «КМ-Сервис» Константина Поляничко, признанного виновным в «мошенничестве» — он в 2006—2008 годах создал сразу несколько финансовых пирамид. Его осудили на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Жертвами стали жители 70 городов России. Ущерб 335 татарстанцев превысил 12,7 млн рублей.

— Поляничко организовал финансовую пирамиду, предполагающую высокую прибыльность вложений в короткие сроки. Под предлогом инвестирования в высокодоходные области экономики он и его представители в 70 городах России привлекали денежные средства граждан, — рассказали в прокуратуре РТ.

Деньги вкладчиков мужчина тратил на покупку автомобилей и недвижимости, отдых на различных курортах России. В частности, Поляничко купил земельный участок в Эквадоре.