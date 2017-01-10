Лошадь с резиновой уткой в зубах рассмешила пользователей YouTube
Австралийка Дебби Барбер опубликовала на своем
Австралийка Дебби Барбер опубликовала на своем
Как сообщает Daily Mail, жеребенок по имени Круза страдал от врожденного заболевания, но теперь полностью излечился и ведет нормальную жизнь.
Его хозяйка Дебби часто публикует видео со своим питомцем, но именно ролик с резиновой уткой понравился зрителям и заработал уже почти 400 тыс. просмотров.
Ранее стало известно, что пользователи YouTube оценили необычный спарринг человека и ковра.