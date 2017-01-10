Лошадь с резиновой уткой в зубах рассмешила пользователей YouTube

Как сообщает Daily Mail, жеребенок по имени Круза страдал от врожденного заболевания, но теперь полностью излечился и ведет нормальную жизнь.

Его хозяйка Дебби часто публикует видео со своим питомцем, но именно ролик с резиновой уткой понравился зрителям и заработал уже почти 400 тыс. просмотров.

Ранее стало известно, что пользователи YouTube оценили необычный спарринг человека и ковра.