Госкино запретило к показу российский сериал «Отель»
Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала «Отель».
Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала «Отель».
КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала «Отель», сообщила
В 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, «пропагандирующих» силовые структуры России.
«Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала «Отель», — говорится в сообщении на странице в Facebook.
Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года уже запретила к показу 579 российских сериалов и фильмов.