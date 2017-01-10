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14:24 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Госкино запретило к показу российский сериал «Отель»

Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала «Отель».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала «Отель», сообщила пресс-служба агентства во вторник.

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В 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, «пропагандирующих» силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех «милитаристских» фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

«Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала «Отель», — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года уже запретила к показу 579 российских сериалов и фильмов.

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