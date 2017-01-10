Красноярских маршрутчиков попросили не высаживать детей на мороз

В середине декабря, после ряда громких случаев высадки детей-безбилетников на мороз, Минтранс РФ разослал в регионы телеграмму, в которой просил местные власти принять меры по недопущению подобных опасных ситуаций.

«Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению и может повлечь возникновение ситуаций опасных для жизни и здоровья ребенка», — говорилось в сообщении Минтранса.

В министерстве транспорта Красноярского края сегодня сообщили, что со своей стороны направили соответствующие обращения к главам муниципальных образований, в которых рекомендовали провести разъяснительную работу с перевозчиками.