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14:32 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярских маршрутчиков попросили не высаживать детей на мороз

Автотранспортным предприятиям Красноярского края рекомендовали не высаживать детей, не оплативших проезд, во время морозов.

В середине декабря, после ряда громких случаев высадки детей-безбилетников на мороз, Минтранс РФ разослал в регионы телеграмму, в которой просил местные власти принять меры по недопущению подобных опасных ситуаций.

«Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению и может повлечь возникновение ситуаций опасных для жизни и здоровья ребенка», — говорилось в сообщении Минтранса.

В министерстве транспорта Красноярского края сегодня сообщили, что со своей стороны направили соответствующие обращения к главам муниципальных образований, в которых рекомендовали провести разъяснительную работу с перевозчиками.

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