Красноярских маршрутчиков попросили не высаживать детей на мороз
Автотранспортным предприятиям Красноярского края рекомендовали не высаживать детей, не оплативших проезд, во время морозов.
Автотранспортным предприятиям Красноярского края рекомендовали не высаживать детей, не оплативших проезд, во время морозов.
В середине декабря, после ряда громких случаев высадки
«Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению и может повлечь возникновение ситуаций опасных для жизни и здоровья ребенка», — говорилось в сообщении Минтранса.
В министерстве транспорта Красноярского края сегодня сообщили, что со своей стороны направили соответствующие обращения к главам муниципальных образований, в которых рекомендовали провести разъяснительную работу с перевозчиками.