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14:27 (мск), источник: Новости Перми

Временно отменяется электричка «Лысьва — Пермь-II»

В связи с ремонтом с 11 января вместо этого пригородного поезда будет курсировать электричка «Лысьва — Калино». На конечной станции прикамцы могут пересесть.

Источник: Новости Перми

Из-за ремонта рельсового автобуса с 11 по 25 января будет отменен пригородный поезд № 7032/7031 «Лысьва — Пермь-II». По информации Пермской пригородной компании, вместо него будет работать электричка № 6032 «Лысьва — Калино».

Со станции Лысьва электричка отправляется в 04:24 (по московскому времени), прибытие на станцию Калино в 04:49 (по московскому времени). Далее на станции Калино можно будет пересесть в пригородный поезд № 6253 сообщением «Чусовская — Пермь-II» (отправление в 05:04 по Москве).

Частично изменяется расписание пригородного поезда № 7034/7033 сообщением «Пермь-II — Калино — Лысьва»: отправление со станции Пермь-II согласно действующему расписанию, далее — станция Калино в 18:09 (по московскому времени), прибытие на станцию Лысьва в 18:33 (по московскому времени).

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