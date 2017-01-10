Временно отменяется электричка «Лысьва — Пермь-II»
В связи с ремонтом с 11 января вместо этого пригородного поезда будет курсировать электричка «Лысьва — Калино». На конечной станции прикамцы могут пересесть.
В связи с ремонтом с 11 января вместо этого пригородного поезда будет курсировать электричка «Лысьва — Калино». На конечной станции прикамцы могут пересесть.
Со станции Лысьва электричка отправляется в 04:24 (по московскому времени), прибытие на станцию Калино в 04:49 (по московскому времени). Далее на станции Калино можно будет пересесть в пригородный поезд № 6253 сообщением «Чусовская — Пермь-II» (отправление в 05:04 по Москве).
Частично изменяется расписание пригородного поезда № 7034/7033 сообщением «Пермь-II — Калино — Лысьва»: отправление со станции