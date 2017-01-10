Временно отменяется электричка «Лысьва — Пермь-II»

Из-за ремонта рельсового автобуса с 11 по 25 января будет отменен пригородный поезд № 7032/7031 «Лысьва — Пермь-II». По информации Пермской пригородной компании, вместо него будет работать электричка № 6032 «Лысьва — Калино».



Со станции Лысьва электричка отправляется в 04:24 (по московскому времени), прибытие на станцию Калино в 04:49 (по московскому времени). Далее на станции Калино можно будет пересесть в пригородный поезд № 6253 сообщением «Чусовская — Пермь-II» (отправление в 05:04 по Москве).



Частично изменяется расписание пригородного поезда № 7034/7033 сообщением «Пермь-II — Калино — Лысьва»: отправление со станции Пермь-II согласно действующему расписанию, далее — станция Калино в 18:09 (по московскому времени), прибытие на станцию Лысьва в 18:33 (по московскому времени).