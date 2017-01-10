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14:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде новогодние елки превратят в удобрение для цветов

В Волгограде натуральные новогодние елки, которые отслужили свой срок, переработают в удобрение для цветов, а также будут использовать для благоустройства территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Агентство «Москва»

—  Как правило, большая часть нереализованных деревьев сдается на мусороперерабатывающие предприятия. Однако в этом году не все предприниматели выполнили договорные обязательства, оставив после себя хвойные свалки в нескольких районах Волгограда. Вместо нерадивых торговцев расчищать территории пришлось работникам коммунальных служб, — сообщили «РГ» в пресс-службе администрации города.

Брошенные деревья сотрудники ЖКХ отвезли на базу, после чего с помощью дробильных машинок переработали в щепки. Затем хвойная щепа была вывезена на специализированные полигоны для утилизации или оставлена на хранение для дальнейшего благоустройства территорий. В частности весной ее планируют передать в Волгоградский региональный ботанический сад, а в Красноармейском районе переработанные сосновые иголки будут использовать в качестве удобрения на посадках цветочных и декоративных культур.

Активная работа по сбору и вывозу новогодних деревьев продолжится по мере того, как волгоградцы будут выносить елки к мусорным контейнерам. За сбор и вывоз елок с контейнерных площадок и дворов ответственны представители обслуживающей организации.

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