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18:28 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Анкары объявил о переименовании улицы в честь убитого посла Карлова

АНКАРА, 10 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Мэр Анкары Мелих Гёкчек посетил российское посольство в Турции и официально объявил о переименовании улицы Каръягды в Анкаре, где располагается российская дипмиссия, в улицу Андрея Карлова в честь погибшего посла России, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Террорист был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт.

Памятный диплом о переименовании улицы Гёкчек вручил вдове российского посла Марине Карловой.

Мэр Анкары Мелих Гёкчек вручает вдове Андрея Карлова Марине памятный диплом о переименовании улицы Каръягды в Анкаре в улицу Андрея Карлова. | Источник: РИА "Новости"

Сразу после этого работники мэрии Анкары сменили таблички на улице.

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Убит посол России в Турции

«Весь турецкий народ испытывает глубокую боль из-за этого злодейского убийства. Цель террористов — испортить российско-турецкие отношения, но у них ничего не получилось. В ознаменование нашего уважения к России и ее послу муниципалитет Анкары принял решение назвать улицу, на которой расположено российское посольство, улицей Андрея Карлова», — сказал Гёкчек журналистам в российском посольстве.

В понедельник решение о переименовании улицы принял единогласно муниципалитет Анкары. Ранее о намерении турецких властей присвоить улице имя Карлова заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Москву.

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