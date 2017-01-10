Мэр Анкары объявил о переименовании улицы в честь убитого посла Карлова

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Террорист был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт.

«Весь турецкий народ испытывает глубокую боль из-за этого злодейского убийства. Цель террористов — испортить российско-турецкие отношения, но у них ничего не получилось. В ознаменование нашего уважения к России и ее послу муниципалитет Анкары принял решение назвать улицу, на которой расположено российское посольство, улицей Андрея Карлова», — сказал Гёкчек журналистам в российском посольстве.

В понедельник решение о переименовании улицы принял единогласно муниципалитет Анкары. Ранее о намерении турецких властей присвоить улице имя Карлова заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Москву.