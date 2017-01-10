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15:37 (мск), источник: ТАСС

Минздрав предлагает запретить курение кальянов в ресторанах и кафе

Такая информация содержится в антитабачной концепции.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ предлагает полностью запретить курение в организациях общественного питания.

Об этом говорится в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу» (имеется в распоряжении ТАСС).

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«Запрет использования в организациях общественного питания изделий, которые используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей (в том числе кальянов)», — говорится в тексте концепции.

Концепция предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее.

Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов свободных от табачного дыма, включая любые жилые помещения, а также организации общественного питания.

В рамках концепции предлагается также поддерживать запретительные меры в отношении рекламы табака, а также введение стандартизированной упаковки табачной продукции.

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Статистика

По данным министерства, ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан, при этом в последние годы уровень потребления табака среди взрослых и детей в РФ сокращается.

«В результате распространенность потребления табака среди взрослого населения, согласно проведенным опросам, снизилась за время активной антитабачной кампании примерно на 25%.

«Распространенность курения сигарет у детей 13−15 лет снизилась почти в три раза: с 25,4% в 2004 году до 9,3% в 2015 году», — сообщил также официальный представитель Минздрава.

Комментарии
6
константин дроздов
можно подумать что они там все некурящие!
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Василиса Премудрая
Точно! И супермаркеты еще закрыть - на фиг людям "вредная еда"? Колбаса копченая праздничная - яд. Майонез - отрава. Пирожные - сладкая смерть. Овощи/фрукты - нитраты. Все правда... Машины еще запретить - бензиновые выхлопы крайне вредно. И самолеты тоже - от них вообще колоссальный урон атмосфере и здоровью. Все в общину - жить натуральным хозяйством. Да, еще образование среднее отменить (мед. помощь уже отменили бесплатную).
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Александр Шипов
Да вообще нафиг все рестораны закрыть, как то ведь в СССР пролетариат обходился без них, и ничего себе процветал.
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