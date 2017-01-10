Минздрав предлагает запретить курение кальянов в ресторанах и кафе
Такая информация содержится в антитабачной концепции.
Такая информация содержится в антитабачной концепции.
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ предлагает полностью запретить курение в организациях общественного питания.
Об этом говорится в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу» (имеется в распоряжении ТАСС).
«Запрет использования в организациях общественного питания изделий, которые используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей (в том числе кальянов)», — говорится в тексте концепции.
Концепция предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее.
Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов свободных от табачного дыма, включая любые жилые помещения, а также организации общественного питания.
В рамках концепции предлагается также поддерживать запретительные меры в отношении рекламы табака, а также введение стандартизированной упаковки табачной продукции.
Статистика
По данным министерства, ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан, при этом в последние годы уровень потребления табака среди взрослых и детей в РФ сокращается.
«В результате распространенность потребления табака среди взрослого населения, согласно проведенным опросам, снизилась за время активной антитабачной кампании примерно на 25%.
«Распространенность курения сигарет у детей 13−15 лет снизилась почти в три раза: с 25,4% в 2004 году до 9,3% в 2015 году», — сообщил также официальный представитель Минздрава.