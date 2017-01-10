Минздрав предлагает запретить курение кальянов в ресторанах и кафе

Об этом говорится в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу» (имеется в распоряжении ТАСС).

«Запрет использования в организациях общественного питания изделий, которые используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей (в том числе кальянов)», — говорится в тексте концепции.

Концепция предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее.

Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов свободных от табачного дыма, включая любые жилые помещения, а также организации общественного питания.

В рамках концепции предлагается также поддерживать запретительные меры в отношении рекламы табака, а также введение стандартизированной упаковки табачной продукции.