В Петербурге завершилась 21-летняя реставрация Измайловского собора

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Итоги многолетних работ днем 10 января осмотрели губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. За два десятилетия в соборе восстановили фасады, купола и внутреннее убранство, которое серьезно пострадало в советское время — храм использовали как склад.

Источник: Фонтанка

В 2006 году халатность при реставрации привела к сильному пожару. Загоревшиеся леса тушили вертолеты и десятки пожарных расчетов, но это не спасло от обрушения центрального купола собора. Обгорели и два уже отреставрированных малых купола храма. Их пришлось восстанавливать заново.

Источник: Фонтанка