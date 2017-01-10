Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Путин впервые за 14 лет отклонил один из законов, одобренных ГД
В поздних родах обвинили семью
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
25События года в фотографиях
10Общероссийская елка в Кремле
4040 самых красивых снимков 2016 года
18:57 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге завершилась 21-летняя реставрация Измайловского собора

Смольный завершил реставрацию Свято-Троицкого Измайловского собора, длившуюся с 1995 года.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Итоги многолетних работ днем 10 января осмотрели губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

За два десятилетия в соборе восстановили фасады, купола и внутреннее убранство, которое серьезно пострадало в советское время — храм использовали как склад.

Источник: Фонтанка

В 2006 году халатность при реставрации привела к сильному пожару. Загоревшиеся леса тушили вертолеты и десятки пожарных расчетов, но это не спасло от обрушения центрального купола собора. Обгорели и два уже отреставрированных малых купола храма. Их пришлось восстанавливать заново.

Источник: Фонтанка

Собор был построен в 1835 году по проекту Василия Стасова для лейб-гвардии Измайловского полка. В нем венчался писатель Федор Достоевский, а также отпевали композитора Антона Рубинштейна. Комплекс является федеральным памятником.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Зенит» эпохи дешевой нефти
Сенат США планирует наказать РФ за действия в Сирии и на Украине
Резервный фонд России за 2016 год сократился почти в 4 раза
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
Названы вероятные причины инцидента с самолетом в Калининграде
Мэр Анкары объявил о переименовании улицы в честь убитого посла Карлова
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В 2017 году в Москве откроют 15 станций метро
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь