Самая красивая деревня России попросила защиты от туристов

Как рассказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен, обитатели поселения попросили периодически прикрывать дорожный знак, сообщающий о статусе Кинермы, так как количество туристов, которые заезжают в деревню, превышает ее рекреационные возможности, передает «Интерфакс».

«Это стало проблемой в хорошем смысле. Но действительно, с этим растущим потоком необходимо справляться», — сказал Лесонен.