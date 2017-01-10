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16:07 (мск), источник: Моя Планета

Самая красивая деревня России попросила защиты от туристов

Карельская Кинерма в 2016 году получила звание самой красивой деревни России — и теперь расплачивается за это. Местные жители жалуются, что туристов приезжает слишком много.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен, обитатели поселения попросили периодически прикрывать дорожный знак, сообщающий о статусе Кинермы, так как количество туристов, которые заезжают в деревню, превышает ее рекреационные возможности, передает «Интерфакс».

«Это стало проблемой в хорошем смысле. Но действительно, с этим растущим потоком необходимо справляться», — сказал Лесонен.

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Напомним, в 2016 году карельская Кинерма, ведущая свое начало с XVI века, вошла в число самых красивых деревень России.

Первое упоминание о Кинерме относится к 1563 году.

На данный момент в деревне сохранилось 17 жилых домов, старейшие из которых были построены в XVIII веке.

Кроме того, интерес для путешественников представляет часовня Смоленской Божьей Матери и баня Кузнецовой.

Первым участником ассоциации «Самые красивые деревни России» в октябре 2015 года стало ярославское село Вятское.

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